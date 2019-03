Küünte vale hooldamine võib viia infektsioonini

Küüne kutiikul on küünevalli juures asetsev õhuke n-ö kile. Küüne kutiikulit ega ka küünevalli ei tohi kääridega nüsida ega ka neid tagasi lükata, kirjutab Reader’s Digest. Kutiikuli vigastamine teeb küünejuure bakteritele kergesti ligipääsetavaks ning see võib tekitada infektsiooni, kuna kutiikuli ülesanne ongi tegelikult küüsi kahjulike mikroorganismide eest kaitsta. See pole aga ainuke viga, mida küünte eest hoolitsemisel tehakse.

Selleks, et küüsi võimalikult vähe traumeerida, on hea lasta neil enne lõikamist soojas vees veidi pehmeneda. See teeb küüned painduvamaks ning neid on kergem lõigata. Üldiselt võib sõrmeküüned lõigata kergelt kaardu, varbaküüsi tuleb aga lõigata sirgelt, muidu hakkavad need sisse kasvama. Lisaks pani dermatoloog Shari Lipner südamele, et kuigi pikad küüned on ilusamad, siis lühikesi on lihtsam hoida puhtana ja tervena, mis on hea nii tervisele kui ka välimusele mõeldes.