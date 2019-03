5 põhjust, miks hakkad äkitselt püksi pissima

Vahel võib juhtuda, et naerame või aevastame nii kõvasti, et tilk tuleb püksi. Või on nii suur pissihäda, et selle kinnihoidmisega on suuri raskusi. Uriinipidamatuse taga on mitmeid põhjuseid, alustades liigsest survest põiele ning lõpetades neuroloogiliste haigustega.