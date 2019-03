Spordiarst annab nõu: millega annab endast märku ülekoormussündroom?

Kehaline treening viib paratamatult organismi teatavasse stressi, et stimuleerida koormusega kohanemiseks vajalikke protsesse. Probleemid tekivad, kui koormustest taastumiseks ei jäeta piisavalt aega või on rakendatav koormus keha võimetele mittevastav.

Sellisel juhul jõuab varem või hiljem organism kurnatuseni ning kujuneb välja ülekoormussündroom või tekivad ülekoormusvigastused. Kuna organismi reageering füüsilisele koormusele on väga mitmesugune, siis võib ka sümptomaatika liigsele koormusele olla väga erinev. Seda, milline organsüsteem antud inimesele kaebusi hakkab põhjustama, on raske ennustada.

Kõige murettekitavam terviseprobleem on võimalik ülekoormussündroomi kujunemine - see tähendab organismi stressreaktsiooni vastusena liigsele koormusele ja ebapiisavale puhkusele. Sagedased kaebused on kurnatustunne, väsimus, aeglane taastumine füüsilise koormuse järel («mul on aeglane taastumine», «ma ei taastu nii kiiresti kui teised»), samuti koormustaluvuse vähenemine («ma ei jaksa nii palju kui peaksin», «mul on väga kiire pulsisagedus koormusel», «ma justkui ei jõua enam järsku midagi teha, kuigi trenni olen väga vähe teinud»). Väga sageli võib kaebusi tekitada ebatavaline südametöö («tunnen südamepekslemist või rütmihäiret koormusel/koormuse järel»). Südametöökaebused vajavad kindlasti arstlikku tähelepanu.