Iga päev 20 minutit looduses jalutamist aitab paljusid kimbutava probleemi vastu

Kõndimine on kerge kardiotreening, mis on kasulik nii sinu kehale kui ka ajule. Uues uuringus selgus aga veel see, et igapäevasel jalutuskäigul on tähelepanuväärne kasutegur sinu vaimsele tervisele – eriti siis, kui seda teha mõnes looduskaunis kohas, kirjutab Metro. Teadlased on avastanud, et 20-30 minutit igapäevast looduses jalutamist võib oluliselt alandada stressihormooni kortisooli taset, seda lausa kümnendiku ulatuses. Ja kui pikemalt looduses viibimine on küll endiselt kasulik, siis teadlaste sõnul on kõige märkimisväärsem mõju stressi ennetamisel just esimesel 20 minutil.