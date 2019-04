Treener vastab: milline treening on kõhurasvast vabanemiseks parim?

Kõhurasv ei vähene olenevalt treeningu tüübist, seletas Harrison. Kui eesmärgiks on kaotada kõhurasva arvelt sentimeetreid, tuleb kaotada rasva üle kogu keha. Samuti kehtib tema sõnul tüütu tõde, et kehapiirkond, kus inimesel on kõige rohkem rasva ladestunud, muutub saledaks kõige viimasena.

Kõhule suunatud treening ei vähenda oluliselt kõhurasva, sõnas treener, kuid seletas, mida teha, et üleüldiselt keharasva vähendada. Kuigi lühiajalise, mõne nädala või kuu jooksul saavutatava kaalukaotuse juures pole tema sõnul erilist vahet, kas teha jõu- või kardiovaskulaarset treeningut, siis pikemas perspektiivis on jõutreeningul eelis. Jõutreening on tema sõnul peaaegu kindlasti parem, sest suurenenud lihasmassil on võime puhkeolekus rohkem kilokaloreid põletada. Teine raskuste tõstmise eelis kardiovaskulaarse treeningu ees on see, et võhmatreening võib koos rasvaga põletada ka lihast.