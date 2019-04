Jaapani seente söömine võib aidata vererõhku alandada

Üks toit, mille kasulikku mõju vererõhule on näidanud uuringu, on shiitake seened. Need Aasia köögis levinud seened sisaldavad kemikaali eritadeniini, mis paistab blokeerivat veresooni ahendava ensüümi aktiivsust, kirjutab dietoloog Juliette Kellow. Veresoonte ahenemise tõttu suureneb ka vererõhk ning normaalse laiusega veresoontes on tõenäolisem ka tervisliku rõhu säilimine.