Selle valemi järgi saad teada enda jaoks ohutu maksimaalse treeningkoormuse

Tüüpiline pulss rahuseisundis on ideaalis täiskasvanu puhul 60-80 lööki minutis. Mida treenitumaks sa muutud, seda väiksemaks muutub ka südame löögisagedus rahuseisundis. Sportlastel võib see olla kõigest 40 lööki minutis. Pikaaegne treening muudab südamelihase suuremaks ja see tähendab, et iga pumpamise korraga kantakse kehasse laiali rohkem verd.