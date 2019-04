5 nippi, kuidas kõhulahtisusele kiirelt punkt panna

Lihtsad toidud. Söö toitu, mida on kerge seedida. Jää paariks päevaks täisteratoitude, õunte, banaanide ja riisi peale. Nende toitude töötlemine on seedekulglale kerge, aga samas pakuvad need vajalikke kiudaineid, mis aitavad väljaheitel uuesti tahkeks muutuda.

Juur – ja köögiviljad. Need sisaldavad vett, kiudaineid ja elektrolüüte. Valmista smootie või mahlajääd, auruta köögiviljad läbi, et neid oleks kergem seedida. Jälgi oma sümptomeid, veendumaks, et need ei muutu hullemaks, kuna osade inimeste organism reageerib halvasti naturaalsele suhkrule.