Haigla kaebas saudi printsi 3,5 miljonise tasumata raviarve tõttu kohtusse

Seljaaju lihaste atroofiaga sündinud tüdruk, kelle nime ja teisi andmeid ei ole avalikustatud, on Bostoni Lastehaiglas juba alates 2017. novembrist, vahendab CNN. Saudi Araabia prints Abdelilah bin Abdelaziz bin Abdulrahman Al Faisal lubas katta tüdruku ravikulud täies ulatuses. Seni on ta ravi eest tasunud 750 000 dollarit. Esimene ja ainus makse laekus 2017. aasta detsembris. Tasumata on aga juba 3,5 miljonit dollarit ning iga päev tiksub arvele lisa.