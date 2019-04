Kuna ketomenüü sisaldab suhteliselt piiratud toiduaineid, on tõenäoline, et seda jälgides tekib nii toitainete, antioksüdantide kui ka kiudainete vaegus. Kiudainepuudus ühes valkudega liialdamisega tekitab aga tõenäoliselt ebameeldiva kõhukinnisuse. Lisaks peab mõtlema erinevate rasvade tasakaalule. «Rasvade osakaal ketomenüüs on kuni 70 protsenti, aga seda ei saa võtta nii, et söön ainult avokaadosid või kulistan oliiviõli sisse,» rõhutas toitumisnõustaja Riinu Rätsep.