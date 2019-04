Kümme kala, mis sisaldavad kõige rohkem valku

Valgud aitavad täiskõhutunnet hoida ja on olulised lihaste säilitamisel ja kasvatamisel. Valke võib saada looma- ja linnulihast, tervislikum valik on neid omistada kaunviljadest või kalast. Portaal Men´s Health koostas nimekirja kõige valgurikkamatest kalaliikidest.

Kulduim: 115 grammi kerget õlikat kala sisaldab 34 grammi valku ja 212 kilokalorit. Kanarinnas on valku näiteks 26 grammi 110 kilokalori kohta. Grilli, raputa üle soola ja värske sidrunimahlaga.

Tuunikala (õlis konserveeritud): 115 grammi sisaldab 33 grammi proteiini ja 225 kilokalorit. Tuunikalas sisalduva elavhõbeda pärast ei tasu samuti muretseda ning näiteks USA toidu- ja ravimiamet ütles hiljuti, et viis kõige madalama elavhõbedasisaldusega kala on krevetid, konserveritud tuunikala, lõhe, mintai ja säga.

Anšoovis (õlis konserveeritud): 115 grammi sisaldab 52 grammi valku ja 378 kilokalorit. Anšoovised on rikkad oomega-3 rasvhapete ja ka maitse poolest. Neid võib panna pitsale või pastakastmesse, kus need elavdavad teiste koostisosade maitsed, ilma et oleks pealetükkiva kalamaitsega. Näiteks sega kaks anšoovisefileed kodus valmistatud kastmesse koos sibula ja küüslauguga.

Idalõhe: madala energiasisaldusega lahja kala sisaldab palju oomega-3 rasvhappeid, 31 grammi proteiini ja vaid 209 kilokalorit. Kala maitse on väga värske ja peaaegu magus. See on suurepärane grillimiseks ning sidrunimahla ja soolaga nautimiseks.

Forell: kala sisaldab 30 grammi valku ja 215 kilokalorit.

Ahven: sisaldab keskmiselt 30 grammi valku ja 145 kilokaloreid. See on tihke lihaga kala ja sobib hästi grillimiseks ning koos ürdi ja õlikastmetega.

Tilaapia: kuigi tegu pole kõige maitseküllasema kalaga, on seal vaid 111 kilokalori kohta 23 grammi valku. Näiteks võib proovida kala marineerida ja küpsetada malmpannil.

Vaikse ookeani mintai: see on neutraalse maitsega kala, mida leiab tihti kalapulkadest. Kala küpseb kiiresti ja sobib erinevate toitudega. 115 grammi kohta sisaldub kalas 28 grammi valku ja 134 kilokalorit, nii et tegu on ka kaalusõbraliku valikuga.

Hiidahven: kala sisaldab 28 grammi valku ja 134 kilokalorit 115 grammi kohta, mis teeb selle väga tervislikuks valikuks. Kala sobib eriti hästi praadimiseks näiteks Cajun vürtsiseguga.