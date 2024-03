Vöökoht paisub. Sattusid ühekordselt söömisega liiga hoogu ning nüüd tunned end märksa ümaramana? Õnneks on see pigem ajutine nähtus, kuid nädalast nädalasse kordudes hakkab see kaalunumbrit juba märksa rohkem mõjutama. «Keskmise täiskasvanu kõht mahutab kuni kaks liitrit toitu, kuid mao maht võib suureneda isegi kuni neljakordseks. Tavapäraselt seedub toit maos kuni kaks tundi, kuid väga suure eine seedimine võib aega võtta isegi kuni neli tundi, enne kui see liigub soolestikus edasi,» kirjeldas dietoloog Megan Rossi.