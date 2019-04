Sport teeb õnnelikumaks kui raha

Yale'i ja Oxfordi teadlastel õnnestus tõestada, et sporditegemine on inimese vaimse tervise seisukohast olulisem kui tema majanduslik seis, vahendab Novaator Merit Maaritsat R2 teadus- ja tehnikauudistes.

Teadlased leidsid, et kuigi need, kes tegelesid spordiga regulaarselt, tundsid end keskmiselt 35 päeval aastas emotsionaalselt halvasti, tundsid spordiga mittetegelevad osalejad end keskmiselt halvasti sagedamini, 18 päeval rohkem. Lisaks leidsid teadlased, et füüsiliselt aktiivsed inimesed tunnevad end sama hästi kui need, kes ei tee sporti, kuid teenivad igakuiselt 2000 dollarit või rohkem.