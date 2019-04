Eesti teadlaste test aitab tuvastada lootel nüüd veel neljandat kromosoomhaigust

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse Täppismeditsiini labori juhataja Kaarel Krjutškov selgitas, et Turneri sündroomi lisandumine on tõestus kõrgtehnoloogilise meditsiiniteenuse arendamise vajalikkusest Eestis. «Juba see, et me ei saada enam patsientide vereproove koos sadade eurodega riigist välja, loob lisaväärtust meile kõigile. Täppismeditsiini teenust saab arendada ka Eestis kohapeal, kuid selleks on vaja kolme komponenti: toimivat teenuslaborit, andekaid teadlasi ja meid usaldavaid patsiente koos naistearstide ja ämmaemandatega. Me oleme õnnelikud, et need kolm meil olemas on».