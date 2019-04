Spordisõbrad asuvad haruldase haigusega õe-venna toetuseks võistlema burpee'de tegemises

Võitjatele on välja pandud rahalised auhinnad ning kõik osalejad annavad panuse heategevuslikku fondi, mille eesmärgiks on koguda raviraha kahele haruldase haigusega võitlevale Eesti lapsele. Loe laste haiguslugu siit.

Worldman Games'i algataja ning peakorraldaja Arsen Arustamjan rääkis, et idee võistlust korraldada tekkis tal Aasias ühel Guinnessi rekordisündmusel osaledes, mille positiivne emotsioon tekitas soovi ka Eestis midagi sarnast läbi viia. «Ühiselt millegi koos ära tegemine on eestlastele juba nii omaseks saanud, olgu tegu laulupeo või metsakoristusega. Ka heategevuskampaaniad toimivad siin väga kiiresti ja efektiivselt. Tahtsin tuua need kaks asja – aitamise ja koostegemise – omavahel kokku,» sõnas ta.

Vähemoluline pole siiski ka rekordi püstitamise hasart. «Korraga burpee’de tegemise maailmarekord kuulub praegu 1455-ga Dubai politseile. Kas me selle suudame ületada, saame teada, kuid Eesti mõistes loodame rekordi lüüa küll,» lisas Arustamjan.

Võistlema on oodatud kõik inimesed olenemata elustiilist, soost ja vanusest. «Oluline on siiski võisteldes ära tunda oma viimane piir – üsna tõenäoliselt saab isiklik rekord igal juhul püstitatud. Kindlasti on tegu ka hea võimalusega mõnusalt trenni teha ja suveks vormi saada,» ütles Arustamjan. Sündmusele eelneb ka mitmenädalane kampaaniaperiood, kus kutsutakse inimesi üles end väljakutseks igapäevaste burpee’dega valmistuma. See kogu keha treeniv harjutus on nii lihtne, et seda saab teha igal ajal ja igal pool.

Reeglid on väljakutsel lihtsad: tuleb teha kosmonaudiharjutusi ettenähtud ajaraamistikus nii kaua kui võimalik. Alguses on pause rohkem ja harjutusi vähem, katse edenedes tuleb suuta aga harjutusi üha kiiremas tempos teha. Võitjaks tunnistatakse see, kes peab kõige kauem vastu. Naised ja mehed võistlevad koos, ent esimese koha preemia antakse välja eraldi. Nii naiste kui ka meeste parim saavad kumbki 500-eurose preemiaraha.

Enne suursündmust maikuu lõpus viis Worldman Games'i tiim läbi kolm pilootvõistlust, iga kord veidi suurema hulga inimestega. Pilootvõistlustel katsetati võistluse toimimist ning ka suurel ekraanil näidatavat ajakuva programmi, mida kõik osalejad saavad jälgida. «Pilootvõistlused andsid meile usku, et tegu on tõesti põneva võistlusega, kust saavad kõik oma võimete piires maksimaalse energialaengu,» kinnitas Arustamjan.

Osavõtutasu algab viiest eurost, kuid maksta võib nii palju, kui keegi soovib –osalemistasudest läheb pool heategevusfondi, annetusi aitavad koguda heategevusfond Südamete Soojus ja Tallinna lastehaigla toetusfond. Lapsed, kelle raviks annetusi kogutakse, on samuti osalejatele kohapeal kaasa elamas.

Kõiki osalejaid ning harjutuste sooritamise korrektsust jälgivad 150 vabatahtlikku, kes osalejaid ka lahkelt juhendavad ja õpetavad. Kohapeal on osalejatele tagatud vesi ja vajadusel professionaalne esmaabi ning kingikott toetajatelt. Võistlejate meeleolu hoiavad kosmonaudikatsetel üleval treenerid ning DJ, kelle abil enne starti ka korralikult soojendust tehakse.