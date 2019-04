Ülevaatlik uuring leidis kofeiini mõju sportlikele saavutustele

Teadlased analüüsisid 21 metaanalüüsi, mis kõik kokku hõlmasid uuringutulemusi 4800 osaleja kohta. Autorid võtsid oma tulemused kokku portaalis The Conversation avaldatud artiklis, kus väitsid, et kofeiini tarbimine viib tõesti sportliku võimekuse suurenemiseni.

Kofeiin blokeerib retseptorid, mis seoksid end muidu adenosiiniga ja annaksid kehale märku, et oleme väsinud. Sellega väheneb väsimusetunne ja keha on võimeline rohkem pingutama. Mõni võib treeningutulemustes näha kuni 16 protsendist kasvu, kuid keskmise inimese puhul suureneb võimekus 2–6 protsenti. Autorite sõnul võib aga juba kaheprotsendine vahe olla võistluse võitmisel määrav. Usutakse, et kofeiin suurendab nii kestvust ehk sõidetud kilomeetrite arvu kui ka tõstetud raskuse suurust.