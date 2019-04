Suri noor pereisa, kelle vähiravi toetasid sajad Eesti inimesed

«Kahjuks peame teatama kurva ja raske südamega, et eile õhtul kaotas Erko oma võitluse kopsuvähile. Erko oli tubli ja tugev 2,5 aastat ning võitles lõpuni. Oleme tänulikud Vähiravifondile ja heasüdamlikele Eesti inimestele, kes annetasid Erko raviks. Tänu Teile sai Erko juurde palju päevi, et olla oma perega koos ning väike Eliise sai koguda issiga mälestusi. Jätkake oma tänuväärset tööd, sest nii kingite inimestele hetki, mis on hindamatu väärtusega. Aitäh kõigile!» edastas vähiravifond sotsiaalmeedias mehe lähedase sõbra kirja.