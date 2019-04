Stressiolukorras söödud rämpstoit viib suurema kaalutõusuni

Ajakirjas Cell Metabolism avaldatud uuringus selgus, et lohtustoidu ehk stressi leevendamiseks rasvase, soolase või magusa toidu söömine viib suurema kaalutõusuni kui sama toit, mis on tarbitud rahulikus keskkonnas, vahendab EurekAlert .

Uurijate meeskonda juhtinud professor Herbert Hertzog on Austraalia Garavani meditsiiniuuringute instituudi söömishäirete laboratooriumi juht. Hertzog tahtis näha, kuidas stress või selle puudumine mõjutab kehakaalu tõusu hiirtel, kes olid pandud kõrge energiasisaldusega dieedile. Leiti, et stressirikkas keskkonnas võtsid hiired rohkem juurde kui samal dieedil olnud vähese stressitasemega hiired.

Uurides, mis selliseid tulemusi põhjustas, avastasid teadlased molekuli NPY, mis tekitas stressisöömist. Kui selle tootmine oli väljalülitunud, vähenes ka kaalutõus. Kuigi me ei saa molekuli tootmist pärssida, on võimalik selle vabanemist vähendada stressi maandamisega ja töödeldud toitude vältimisega. Tuleb välja, et NPY tootmine seostub insuliinitasemega. Stressist söönud hiirtel oli kõrgem insuliinitase kui stressivabas keskkonnas viibinud närilistel. Need kõrgenenud insuliinitasemed suurendasid NPY tootmist, rohkem stressisöömist ja kaalutõusu.