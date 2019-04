Õllekõhtude uus võimalus: moodsa protseduuriga saab lasta endale kõhulihased opereerida

Uus protseduur toimib rasvaimu põhimõttel ning sellega on võimalik kujundada väljajoonistunud kõhulihaste välimus, kirjutab Men’s Health. Selle meetodi tutvustus avaldati meditsiiniajakirjas Plastic and Reconstructive Surgery. Peamiselt eemaldavad kirurgid rasva väga täpselt alakõhu pindmistest ja sügavamatest kihtidest, et toonitada patsiendi oma loomulikke kõhulihaste jooni, mis on kusagil rasva all peidus. Tulemuseks võivad olla üsna teravalt kui ka sujumavalt ja ümaramalt välja joonistunud lihased, sõltuvalt juba inimese eelistusest.

Lameda ja lihaselise kõhu saavutamine ilma tervisliku toitumise ja treeninguta tundub liiga hea, et olla tõsi – ja tegelikult nii ongi. Arstid märgivad, et parimat ja püsivamat tulemust on näha siiski patsientidel, kelle eluviisi juurde kuuluvad mitmekesine menüü ja füüsiline aktiivsus, kuid kel rasva resistentse jaotumise tõttu kehas pole õnnestunud seesugust lihasefekti ise saavutada.