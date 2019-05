Teadlased leidsid nipi, mis paneb lapse tervislikult toituma

Vancouveri ülikooli teadlased tahtsid leida parima viisi, kuidas panna eelkooliealisi, 3–6aastaseid lapsi tervislikumaid toite eelistama. Leiti, et kindlale toidule omaste tervisekasude välja toomine oli laste jaoks veenvam, kui ilma põhjenduseta mõne toidu kasulikuks nimetamine, vahendab Mind Body Green.

Teadlased värbasid 98 perekonda, kes pakkusid lastele tomateid, paprikat, läätsi ja kinoad. Peale kuuenädalast uuringut, leidsid teadlased, et kui lastele pakuti pidevalt tervislikke toite, mida kombineeriti lapsekesksete toitumisalaste fraasidega, proovisid lapsed tervislikku toitu sagedamini. Samuti oli tõenäolisem, et see meeldis neile ja nad sõid seda uuesti.

Mis on lapsekeskne toitumisalane fraas? See kujutab endast lapsesõbralikku, kuid teaduslikult korrektset lauset, mida vanem võib öelda, kui tutvustab lapsele uut toitu. Uuringus kasutatud näited: «Täistera aitab sul kiiresti joosta ja kõrgele hüpata.»

«Puuviljad ja köögiviljad ei lase sul haigeks jääda.»

«Valgud aitavad sul paremini õppida.»

Teadlased leidsid, et need laused olid noorte laste puhul efektiivsemad, võrreldes üldiste ütlustega, nagu köögiviljad on sulle kasulikud. See võib olla lapse mõistuse jaoks liiga abstraktne olla. Seega leidsidki uurijad, et väide: «miski on sulle hea,» ei ole eelkooliealistele lastele nii mõjuv kui öelda, et see aitab sul kiiresti joosta ja kõrgele hüpata. Sellist väidet lapsed mitte ainult ei mõista, vaid ka soovivad selle poole püüelda.

Söögiaegadel vestlemine võib innustada lapsi uusi toite proovima ja soodustada tervislike toitumisharjumuste tekkimist. Nii lapsevanemad kui lastehoiutöötajad saaksid kasu lapse arengule vastavate ja tõeste teadmiste õppimisest ja kasutamisest just uute toitude tutvustamisel.

Seda tüüpi toitumisalastel fraasidel võib olla positiivne efekt ka lapse kehapildi kujundamisel. 2018. aastal tehtud uuring leidis, et inimesed, kes kuulsid lapsena peamiselt keelavaid lauseid, nagu ära söö seda või see on sulle halb, kannatasid suurema tõenäosusega täiskasvanuna söömishäirete all või polnud oma kehaga rahul. Varasemad uuringud on sarnaselt näidanud, et positiivne, kasule keskenduv suhtumine toidu osas on tervislike toitumisharjumuste loomises tõhusam kui keelav mõtteviis.