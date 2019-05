Haigekassa koputab vanemate südametunnistusele - Eesti laste hambad on nigelas seisus

Haigekassa panustab üha enam suutervise olulisusele, toetades nii täiskasvanute kui ka laste hambaravi. «Lisaks teenuse rahastamisele on oluline koht teavitustööl, et tõsta suutervise alast teadlikkust ning suunata tervisekäitumist,» sõnas Taisi Kõiv haigekassa avalike suhete osakonnast. Aasta esimese kolme kuuga on hambaarsti külastanud 63 818 last, mullu samal ajal oli neid 63 274.

Kõige tublimad hambaarsti külastajad on Saaremaa (37,7%), Jõgeva (31,9%) ja Hiiumaa lapsed (30,3%). Oluliselt vähem on hambaarsti juurde jõudnud Ida-Viru (24,3%) ja Lääne-Virumaa (24,3%) lapsi. Üle 177 000 lapse ei ole aga tänavu veel kordagi hambaarsti juures käinud. Selleks, et ka need lapsed jõuaksid arsti juurde, on vaja eelkõige vanema tahet ja eeskuju.

Eestis tasub laste hambaravi eest riik. Haigekassa eksperiment kinnitas, et arsti kontrolliks võib saada aja isegi samaks päevaks. Oli ka kohti, kus tuleb oodata kauem, kuid kiire murega on tohtrid valmis aitama ka lühikese etteteatamisega. Igal juhul keegi abita ei jää, ning ka suvel maal olles võib selle käigu ette võtta ja valida endale lähim hambaarst, kel vabu aegu pakkuda. Riigi toel laste hambaravi pakkuvad kliinikud leiab haigekassa kodulehelt.

Lapse hammaste tervis on vanema südametunnistusel

Olulisel kohal on ennetus ehk regulaarne kontroll vähemalt kord aastas. Kõige olulisem on aga igapäevane suuhügieen. Väiksemad lapsed vajavad hambaid pestes vanemate abi, suuremad eelkõige eeskuju. Reegel on, et hambaid tuleb pesta kaks korda päevas kaks-kolm minutit korraga. Pärast hambapesu peaks pasta välja sülitama, aga mitte suud loputama, sest siis on pasta mõju suurem.

Täiskasvanud ja lapsed, kel on suus juba jäävhambad, peaksid enne hambapesu kasutama ka hambaniiti. Hambaharja valides on oluline leida soft märgistusega hambahari, et igemed ja hambakaelad liiga tugevatest harjastest kannatada ei saaks. «Tugev hammaste harjamine võib tulevikus kurvalt kätte maksta, sest siis võivad tagajärjeks olla paljastunud hambakaelad ja tundlikud hambad, tänu millele võib isegi jäätise söömine või külmema õhu sisse hingamine valulikkust põhjustada,» kirjeldas Kõiv.

Esimene visiit hambaarsti juurde tuleks teha siis, kui esimesed hambad on lõikunud või hiljemalt lapse kolmeaastaseks saamisel. «Oluline on vältida olukorda, kus esimese hambaarsti visiidi põhjuseks on valu, see võib jätta negatiivse mälestuse, mis ei taha kuidagi meelest minna,» soovitas Kõiv. Edaspidi peaks kontrollis käima iga kuue kuu järel. Suutervise huvides tuleb jälgida ka söömissagedust ja söögi-joogi tervislikkust ning jätma söögikordade vahele vähemalt kolm tundi pausi. Lapsed võiksid süüa rohkelt puu- ja juurvilju, vähese suhkrusisaldusega toite ning janu korral juua vett. Teisi jooke on soovituslik juua söögikorra ajal.

2018. aastal läbi viidud 3-, 6- ja 12-aastaste Eesti laste suutervise uuring näitas, et kolmeaastaste laste seas oli tervete hammastega lapsi 71 protsenti ehk kaarieseravi vajas 29 protsenti. Kuueaastaste hulgas oli tervete piimahammastega lapsi 28 protsenti ning 58 protsendil olid piimahammastes kohest ravi vajavad hambaaugud. 12-aastaste seas oli tervete hammastega lapsi ligi kolmandik.

Haigekassa valis juhuslikuks eksperimendiks oma lepingupartnerid, kellelt uuriti, millal oleks võimalik tulla lapsega hammaste kontrolli: