Levinud mure kõrvakuulmisega võib tõugata enesetapuni

Kujuta ette, et vilin või kohin kõrvus on nii sage ja intensiivne, et tekitab suisa suitsiidimõtteid. Nii mõnegi inimese jaoks on see reaalsus, eriti just naiste hulgas, keda painab igapäevaselt tinnitus, kirjutab Reader's Digest. Nii nimetatakse müra, mida kuuldakse aeg-ajalt kõrvades või peas ilma ühegi välise helistiimulita. Arvatakse, et tinnitus mõjutab umbes viiendikku kogu inimkonnast.

Uuring viidi läbi 72 000 Rootsi täiskasvanu seas ning leiti, et raske tinnituse all kannatajatest on suitsiidi üritanud üheksa protsenti naistest ja 5,5 protsenti meestest. «Oluline on märkida, et suurenenud suitsiidikatsete arv ei tähenda automaatselt suuremat enesetapujuhtumite ohtu,» märkis juhtivautor Christopher Cederroth, kes on audioloogiaprofessor Stockholmi Karolinska instituudis. Ta lisas, et pole teadlik tinnituse tõttu põhjustatud enesetappudest. «Tulemused peegeldavad pigem tinnituse soopõhist psühholoogilist mõju kui suurenenud enesetapuriski.»

Positiivse poolena märkis Cederroth, et suitsiidimõtete esinemine pole märkimisväärne nende inimeste seas, kes saavad tinnitusele leevendust. Ennekõike aitab tinnitusega kaasnevat stressi vähendada meditsiinispetsialisti tähelepanu all olemine ja seisundi leevendamine. Uuringut hindas New Yorgi Lenox Hilli haigla otoloogiaprofessor Darius Kohan, kes märkis, et kuigi tinnituse põhjus pole täpselt teada, on siiski viise, kuidas selle seisundiga toime tulla. Samuti pole teada, miks mõjutab tinnitus rohkem naiste kui meeste vaimset tervist.

Tinnitus kaasneb üldjuhul vananemisest tingitud kuulmiskaoga. Seisundit aitab leevendada tervislik eluviis, kofeiinist ja alkoholist loobumine, raskematel juhtudel antidepressantide kasutamine. Osal kuuldeaparaatidel on ka spetsiaalsed tinnituse programmid. Kohani sõnul on võimalik õpetada inimest tinnitust eirama akupunktuuri või kognitiivse käitumisteraapia abil.