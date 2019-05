Vähiliidu juht: elutahe annab vähipatsiendile energiat edasi võidelda

Kahjuks peetakse vähki väga laialdaselt veel surmaga lõppevaks haiguseks, aga tegelikult suudetakse juba pisut enam kui pooled haigestunutest täiesti terveks ravida. Ravi edukuse võti peitub haiguse varajases avastamises. Teadlikkus ennetuse ja varajase avastamise olulisusest on õnneks kasvutrendis. Tänu sellele on võimalik väga palju elusid päästa.

Vähiennetus ja varajane avastamine on vähiliidu üks põhieesmärke. On ju palju lihtsam haigust ennetada või avastada varases staadiumis kui hiljem ravida. 2018. aasta maailma vähikonverentsil ütles rahvusvahelise vähiorganisatsiooni president, Jordaania printsess Dina Mired, et vähi puhul on kõik oluline, aga kõige olulisem on ennetus ja varajane avastamine, kuna sellega suudame päästa sadu tuhandeid inimesi. Ta on ise vähist tervenenud lapse ema. Kuna see haigus on teda nii lähedalt puudutanud, siis teab ta väga hästi, millest ta räägib.

Ka üks päästetud elu on suur väärtus

Töö vähiliidus on väga tõsine ja tihtipeale emotsionaalselt kurnav, aga keegi peab seda tegema. «Küllap see ongi minu missioon,» arutles Egipt. «Kui suudame seejuures päästa kasvõi ühe inimese elu, siis on see töö ja vaev ennast kuhjaga ära tasunud.»

Ettepanek tulla vähiliitu tööle oli tema jaoks esialgu ootamatu. Ühelt poolt kartis ta, et ei pea selle emotsionaalse koorma all vastu. Samas tundis ta sisimas, et soovib teha midagi sellist, millest on inimestele kasu. Tõuke lõpliku otsuse langetamiseks andis naise pere. «Lapsed ütlesid mulle, et ema, sa oled ju alati kõigega hakkama saanud. Siis mõistsin, et jah, see on minu jaoks võimalus oma elus midagi väga olulist ja head korda saata.»

Nüüdseks on julge pealehakkamise ja suure missioonitundega Egipt vähiliidu tegemisi tüürinud juba 17 aastat ja oma otsust ei ole tal siiani kahetseda tulnud. Vastupidi – kuna liidu töö on kandnud vilja, siis see innustab teda missiooni jätkama. «Oluline on anda inimestele usku ja toetada neid tervenemisteel,» rõhutas Egipt.

Vähipatsiendid oskavad hinnata hetke võlu ja on talle ka õpetanud, et kui on võimalik öelda kellelegi (lähedasele, sõbrale, töökaaslasele) midagi head, siis tuleb teha seda kohe, sest me ei tea kunagi, kas tulevikus on selleks võimalus.

Vähiliidu suurim töövõit

Egipt peab suurimaks võiduks seda, et liit on püsinud 27 aastat, aidates paljudel eestimaalastel ennetada ja varakult avastada vähki ning luues üle-eestilise vähipatsientide tugivõrgustiku.