Noormees kaotas 50 kilo lihtsa nipiga

Koolikaaslane juhtis kord Watsoni tähelepanu, et tal on midagi lõual. Watson katsus lõuga ega tundnud midagi ebatavalist, ning päris, mida teine silmas peab? Vastuseks tuli, et topeltlõuga. «See tegi haiget,» tunnistab Watson. Sellised hetked lükkasid ta tegudele, vahendab Health24.

Samuti tegi ta mõned muudatused toitumises. Järjepidev tervislik toitumine nõudis erilist pühendumist, kuna Watson töötas kiirtoidurestoranis. Noormees tõdeb, et alati ei suutnud ta kiusatustest hoiduda, aga ütles siis endale, et homme on uus päev, mil käituda terviseteadlikult. Aegamööda hakkas ta nägema tulemusi. Kärbe kaalus on andnud talle juurde nii palju enesekindlust, et ta ei pelga enam tüdrukuid välja kutsuda.