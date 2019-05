4 asja, mis juhtuvad ajuga, kui magad öösel alla 6 tunni

«Kui magate alla seitsme tunni, olete pisut unepuuduses, kuid tõenäoliselt eitate seda ja kinnitate, et kõik on korras. Kui see muutub mustriks, ei pruugita mõistagi, et elu on häiritud. Näiteks kui magate öösiti kaheksa tundi ning järsult hakkate magama kuus, siis päris alguses märkate seda, hiljem aga harjute,» kirjeldas Harvardi meditsiinikooli unehäirete osakonna professor Jeanne Duffy.