Kuidas kasutada süsivesikuid kaalu alandamiseks?

Lihtsüsivesikud lagundatakse koheselt. Kui sööd näiteks šokolaadi, rändavad lihtsüsivesikute molekulid otse peensoolde, kus need muudetakse ruttu glükoosiks, mis imendub verre, põhjustades insuliinitaseme kiire tõusu.

Komplekssüsivesikud nii lihtsalt glükoosiks ei muutu. Kui sööd täisterajahust küpsetist või pastat, hakkab sülg sealseid komplekssüsivesikuid lagundama maltoosiks. Seejärel hakkab seedekulglas olev ensüüm amülaas seda edasi lagundama väiksemateks glükoosi molekulideks. Aeglasem protsess ei põhjusta insuliini äkilist tõusu. Mis omakorda tähendab, et kõht püsib kauem täis ja toiduisu ei taba uuesti nagu välk selgest taevast.

See on oluline, kuna teadusuuringute järgi on püsiva kaalulanguse ja selle hoidmise saladus täiskõhutunne, mitte nälg. Süsivesikutest hoidumine võib aidata kaalu alandada kiirelt ja lühiajaliselt, aga pikaajalise efekti saavutamiseks ja näljasööstude vältimiseks tuleks hoida söömine tasakaalus komplekssüsivesikutega.