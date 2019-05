Jooksuvihkajast armastajaks või poole aastaga maratonile - jah, see on võimalik!

Jooks pakub rohkesti motivatsiooni – kes tahab aina paremaid aegu saavutada, kes sihtida maratoni või lihtsalt argistest muremõtetest välja lülituda. Kindlasti tuleb aga alustada tasa ja targu ning õpetussõnu järgides, et suhu ei tekiks veremaitse, mis rajalt hoopis eemale peletab.

Harrastajate jooksuklubi Täppsportlased treeneri Riho Mendi kinnitusel võib jooksmisele pühenduda igas vanuses. «Kui regulaarselt treenima hakata ja koormused normaalsuse piires hoida, lööb andekus välja ka vanemas eas,» sõnas ta. Küll aga tuleb vanemal inimesel arvestada, et taastumine on aeglasem ning lihased pole enam nii elastsed, mistõttu on äärmiselt tähtis korralik soojendus trenni algul ja venitamine lõpus.