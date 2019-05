Kas raskustekk on kiidulaulu väärt? Teeme teaduse abil selgeks

Teki põhiline eesmärk on sooja anda ning mõned tootjad rõhutavad seda, kui õhuke, kuid samas soe on nende tekk. Raskustekk, mida nimetatakse ka gravitatsioonitekiks, ajab aga hoopis teist suunda, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. Selline tekk on täidetud pisikeste plastikpelletitega, mis suurendavad selle kaalu. Tekk kaalub enamasti kuni kümme, mõni ka napilt üle kümne kilo. Miks siis rõhutatakse, et inimene magab raske teki all tõenäoliselt paremini?

Teaduslikke uuringuid raskustekkide kohta on vähe, kuigi oletatakse, et need leevendavad ärevust ja alandavad stressi, mis võimaldab inimesel kiirelt uinuda ja pausideta magada. 2008. aastal tehti uuring, kus 32 osalejal lasti viis minutit puhata 13-kilose teki all. Enamik tunnistas, et tundis kohe lõõgastust ning kasutaks tekki rahustava tehnikana. Kolm inimest seevastu ütles, et teki all olemine tegi nad hoopiski ärevamaks.

Sarnane uuring viidi läbi umbes sama osalejate arvuga, kuid siis jälgiti nende und kuu aja vältel. Kõik osalejad tunnistasid kroonilist unetust, enamik vahetustega töö tõttu. Nende und jälgiti nädala vältel, mil nad magasid oma tavalise voodipesuga, siis kaks nädalat raskustekiga ja jälle nädal tavapäraselt. Uneanalüüsi kohaselt magas neli osalejat viiest raskusteki all kauem ning ärkas öösel vähem. Nad ütlesid, et uinusid kergemini ja tundsid end hommikul puhanuna.

Teadlased arvavad, et raskusteki pluss seisneb kehale ühtlaselt jaotuvas surves. Raskustekk on näidanud pulssi alandavat efekti, mis mõjub rahustavalt. Selle mõju on sarnane lähedase kallistusele. «Teki avaldatav surve rahustab ja tekitab n-ö kookoni efekti, mis takistab une ajal vähkremast ja parandab seeläbi une kvaliteeti,» lisas uuringu juhtivautor Gaby Badre Göteborgi Ülikoolist. Tema soovitus on hankida tekk, mille raskus moodustab pisut üle kümne protsendi inimese kehakaalust.

Siiski ei tähenda, et raskustekki soetades hakkad automaatselt paremini magama. Mõnele see lihtsalt ei pruugi sobida. Kindlasti on neid, kes ei armasta rasket tekki või kel tekib klaustrofoobia tunne. Tekk võib paremini sobida neile, keda kimbutab emotsinaalsetest teguritest (stress, ärevus) tingitud kehv uni. Inimesed, kelle uni on häiritud uneapnoe, muu unehäire või mõne ravimi manustamise tõttu, ei pruugi sellest tingimata abi saada. Tekk ei pruugi sobida ka väikelastele ning eakatele, kel on kehv vereringe või hingamisraskused.