Selle meelemürgi tarvitamine võrdsustab sperma kvaliteedi viljatu mehe omaga

Kanepisuitsetajate sperma kvaliteet on sarnane nagu viljatutel meestel, selgus uuest uuringust. Lisaks leiti, et kanep võib spermale avaldada kahjulikumat mõju kui suitsetamine, vahendas Men’s Health.

Uuringu jaoks koguti spermaproovid neljalt grupilt – 125 viljatut meest, 144 suitsetajat, 74 kanepitarvitajat ning 279 meest, kel polnud teada mingeid terviseriske. Selgus, et kanepisuitsetajate spermas oli võrreldes sigaretisuitsetajatega märksa enam reaktiivseid hapnikuühendeid. See on murettekitav, sest nende molekulide suur osakaal tekitab rakukahjustusi ning võib põhjustada viljatust.

«Üldiselt oli kanepitarvitajate sperma kvaliteet üsna samaväärne viljatute grupiga. Viljatutel oli DNA-kahjustus ja reaktiivsete hapnikuühendite hulk pisut kõrgem. Võrreldes kontrollgrupiga oli DNA-kahjustus märkimisväärne nii sigareti- kui ka kanepisuitsetajate ning viljatute seas, suurem oli see aga just kanepitarvitajatel ja viljatutel,» kirjeldas uuringu kaasautor Jorge Hallak São Paulo Ülikoolist.

Möödunud aasta lõpul avaldati ka uuring, milles leiti, et kanepis leiduv uimastav tetrahüdrokannabinool (THC) võib muuta sperma DNA-d. Kuigi teadlased ei teadnud täpselt, kas see muutus on igavene ja ohtlik, rõhutavad arstid, et mehi peaks selline avastus ja terviserisk väga tähelepanelikuks tegema.