Mis on kohviuinak ja miks see toimib paremini kui kohv?

Kuidas teha kohviuinakut? Joo ära üks tassitäis sooja lemmikut ja heida seejärel kohe 20 minutiks mugavasse asendisse, kus saad tukastada, kirjutab Sleep Advisor. Asja ajab ära ka 15-minutine sessioon. Pane alarm helisema, et õigel ajal virguda. Väldi üle 20 minuti kestvaid uinakuid, muidu jääd sügavasse unne ega lõika kohviuinaku kasuteguritest kasu.

Kohviuinaku tarvis eelista rüübata jooki naturaalsel kujul – suhkur võib põhjustada ebaloomulikke energiasööste ja hiljem langusi, piim aga mõjutada seedimist ja toitainete imendumise kiirust.

Kuidas kohviuinak töötab?

Põhjus, miks see toimib, on imelihtne. Kohvi juues peab kofeiin enne vereringesse jõudmist minema seedetrakti, kust see saab imenduda. Sestap ei toimu kohvi joomisel kohest ergastumist. Võtab umbes 20 minutit, enne kui hakkad muutusi tajuma.

Kui sul õnnestub puhkama heita kohe pärast kohvi tarbimist, on sul veidi aega, enne kui see hakkab mõjutama su ärksust. Kui teed 20-minutise uinaku, ärkad üles just ajaks, mil kofeiin hakkab ajule mõju avaldama.

Puslest on aga üks tükike puudu. Miks on oluline uinak? Nimelt on ajus keemiline ühend nimega adenosiin, mis põhjustab uimasust. Kofeiini juues üritab see aga hõivata adenosiini retseptorid ja blokeerida algupärase uimasust põhjustava toimemehhanismi.

Adenosiin ei lase võõral stimulandil lihtsalt oma kohta võtta. Kui tunned end uniselt, ei pruugi sestap kohvi tarbimine anda päris oodatud tulemust. Retseptorites on ees adenosiin ja kofeiini omad ei saa sinna kinnituda.

Kui teed aga uinaku, lahkub adenosiin aju retseptoritest iseeneslikult ja nende asemel saavad otsemaid koha võtta kofeiini omad. Kabuum! Ja oledki ärgates energiaga laetud ning mõtted selged.

Niisiis on kohviuinakud tõhusamad uimasuse ning unisuse tõrjujad kui tassitäis kohvi või uinak eraldi.