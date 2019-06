Mida kujutab endast paljudele toitudele lisatav sojavalgu isolaat?

Kuna sojavalgu isolaat sisaldab nii palju valku, siis rikastatakse sellega enamasti pakendatud toite. Portaal Women´s Healt kirjutab, et kuigi see sisaldab rohkelt valgu, siis töötlemisprotsessi tõttu ei saa seda pidada väga tervislikuks valikuks.

Sisuliselt on tegu sojaubadest keemiliselt isoleeritud valguga. Selleks pestakse sojaubasid esmalt happega ning neutraliseeritkase aluselises lahuses. Lõpuks moodustub kuiv pulber, milles on umbes 90-95 protsenti valku, mis ei sisalda peaaegu üldse süsivesikuid ega rasva.

New Yorki toitumisnõustaja Eliza Whetzel ütles portaalile Women´s Health, et ta ei soovitaks seda tarbida, selle keemilise töödelduse tõttu. Tema sõnul on nii töödeldud toitude tarbimine kahjulik kilpnäärme funktsioonile ja võib tekitada seedeprobleeme. Sojavalgu isolaat sisaldab trüpsiini inhibiitoreid, mis võivad häirida seedimist. Seega ei soovitata seda eriti nõrga seedimise puhul. Samuti tehakse sojavalgu isolaati geneetiliselt muundatud sojaubadest.