10 toitu, mis võivad suurendada vähi tekkeriski

5. Alkohol

Pidev joomine suurendab vähkkasvaja tekkeriski kurgus, söögitorus, maksas, käärsooles ja pärasooles – eriti veel siis, kui te ka suitsetate. See on tingitud sellepärast, et alkohol hävitab rakud, mis muidu oleksid võimelised end taastootma ja selles protsessis võivad tekkida mutatsioonid. Lisaks võib ainult üks alkohoolne jook päevas naistel soodustada rinnavähi teket.

6. Ülitöödeldud toidud

BMJ hiljutine uuring seostas ülitöödeldud toite (koogid, maiustused, kananagitsad jm) vähiga. Tõenäoline põhjus peitub selles, et neid rohkesti söövad inimesed on sagedasti ka ülekaalulised ning see on omaette riskitegur vähi tekkes. See tegur oli süüdi ligi kaheksal protsendil vähijuhtudest USAs. Rasvumine kahjustab ka söögitoru, kus toimuvad seejärel rakkudes mutatsioonid. Rasv osaleb ka östrogeeni tootmisel ja hormoonide liigne kõikumine võib põhjustada rinna- ja emakakaelavähki. Veelgi enam, rasvumine suurendab insuliiniresistentsuse tõenäosust ja kõrget veresuhkrut on seostatud paljude vähktõve riskidega. Neid toite ei pea täielikult vältima, kuid eelistada tuleks värsket ja minimaalselt töödeldud toite, mille koostisosad on teile tuttavad.

7. Konservid

Madala soolasisaldusega konservid võivad olla tervislikud ja neid võib roogadesse lisada. Konservikarpidest võib eralduda aga kahjulik ühend BPA. Sagedasel BPA-ga kokkupuutel võib tekkida risk rinna-, eesnäärme- ja munasarjavähiks. Journal of Environmental'is avaldatud uuringus leiti, et inimestel, kes sõid palju konserveeritud toiduaineid, oli uriinis suurem BPA tase. Seos konservtoitude, BPA ja vähi tekke vahel pole sajaprotsendiline, kuid enamasti tasub siiski eelistada värskeid, mitte konserveeritud toite.

8. Tulikuum tee ja kohv

Kui kohv või tee on tulised, siis jahutage neid, sest mitmed uuringud on näidanud, et kuumade jookide joomine on seotud söögitoru vähktõvega, eriti kui see on kombineeritud suitsetamisega. See teooria ei ole uus ja seda on täheldatud juba 30ndatel, kui New Yorgi arst W.L. Watson kirjutas, et termiline ärritus on tõenäoliselt kõige püsivam söögitoru vähki mõjutav tegur. Nimelt tapab kõrge kuumus ära rakud, mis võivad nende asendamisel muteeruda, soodustades vähki. See on rohkem probleemiks riikides, kus inimesed kipuvad jooma teed, mille temperatuur on üle WHO soovitatu (maksimaalselt 65 °C).

9. Tehistingimustes kasvatatud lõhe

Igaüks teab, et kala on kasulik. See on südamele hea, sisaldab põletikuvastaseid oomega-3-rasvhappeid ja olulisi D- ja B-grupi vitamiine. Siiski on mõningates tehistingimustes kasvatatud kalades leitud ka polüklooritud bifenüüle (PCB-d), mida on uuringutes seostatud vähi tekkega. Võimaluse korral võiks söögiks eelistada tervislikemates tingimustes kasvatatud kalu, sest mõne toitaine, näiteks oomega-3 sisaldus võib nendes olla suurem. Kala võiks tarbida kahe kuni kolme portsjoni jagu nädalas.

10. Suure rasvasisaldusega piim