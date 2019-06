Kuidas treenida palava ilmaga, nii et see tervisele liiga ei teeks?

Jooksmine lõõskava päikese all on elu ilusamaid kogemusi, aga veepuudus, õhku mitte läbilaskvad riided ja aias joodud kokteilid võivad treenimise muuta põrgulikuks. Järgneva abil saad sooja ilma kiuste korralikult treenitud, kirjutab MSN.

Ära alahinda positiivset suhtumist palava ilmaga treenimisse. Kui mõistus usub, järgneb ka keha. Ära hakka mõtlema, et kuumus võtab sul hoogu maha. Mõtle, et jooks tuleb välja nii hea nagu tingimused lubavad.

Kui taevas on sinine ja päike lõõmab, võta ette teekond, mis pakub sulle varju. Park või metsaalune, kus kõrged puud varjavad kasvõi kohati ära päikesepaiste. Samuti võivad abiks olla kõrged majad linnapildis, mille kõrval joostes on vari tagatud.

Kõige olulisem on aeg-ajalt juua. Kuumuses treenides üritab keha alandada torso temperatuuri ja seetõttu higistad rohkem ja kaotad vett. Kiirelt võib tabada vedelikuvaegus. Kui lähed võistlema, joo kaks päeva enne üritust korralikult vett, nii et kehast ei saaks varud äkitsi otsa. Kui jooks kestab kauem kui 45 minutit, siis hoolitse selle eest, et saaksid ka tee peal juua. Joogi sisse võib lisada ka elektrolüüditabeleti, et asendada jooksuga kaotatavaid elektrolüüte.