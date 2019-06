Salarelv, mis tagab efektiivse Vahemere dieedi õnnestumise

Vahemere dieeti peetakse üheks edukaimaks, sest see ei piira arutult toidugruppe, on südamele kasuliku mõjuga ning sisaldab maitsvaid toiduaineid, kirjutab Reader's Digest. Säärasele toidulauale kuuluvad puu- ja köögiviljad, kaunviljad, pähklid-seemned, taimsed rasvad, mereannid ja väheses koguses lahjat liha ning piimatooteid. Tavaliselt ei räägita aga viisist, kuidas toite ilma kaloreid, soola ja rasva lisamata maitsestada – nimelt paljude ürtide abil.

Vahemere piirkond hõlmab Türgit, Egiptust, Hispaaniat, Prantsusmaad, Itaaliat ja Kreekat ning nende riikide köögist on nii mõndagi õppust võtta. Paljud maitsetaimed ja ürdid on just neist köökidest tuttavad. Tihti kasutatakse lihamarinaadis ju tüümiani või hakitakse värske pitsa peale basiilikut. Vahemere köök pakub aga veel ohtralt variante, kuidas toitu ilma rasvainet lisamata maitsestada.