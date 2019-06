Foto: kas leiad mooniseemnetega muffinilt üles 5 imetillukest puuki?

Kuigi osa inimesi kurtis kommentaarides, et nüüd on muffiniisu läinud, siis tegelikult on tegu hea visuaalse näitega, kirjutab Prevention. Nimelt on oluline meeles pidada, et puuke leidub igasugu suuruses ning halba võib teha ka noor pisike puuk. Inimesi hammustavad kõige sagedamini puuginümfid, keda on väikse kasvu tõttu raskem märgata kui täiskasvanud puuke. Nümf on täiskasvanueale eelnev puugi arenguetapp.