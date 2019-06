Televiisori taha magama jäämine võib tekitada kaalutõusu

Valgus ja pimedus aitavad säilitada 24-tunnist keha ööpäevarütmi, mis reguleerib ainevahetust, und soodutavate hormoonide toomist, vererõhku ja teisi kehafunktsioone. Mitmed teaduuringud on juba leidnud, et tüüpilise une ja ärkveloleku tsükli rikkumine võib tervist halvendada, tõsta kõrgvererõhutõve, diabeedi, depressiooni ja ülekaalulisuse riski.

Naised läbisid arstliku kontrolli ja täitsid küsimustikke tervise ja elustiili teemal nii uuringu alguses kui lõpus. Need, kes kirjutasid, et jäid magama toas, kus mängis televiisor või põles tuli, võtsid suurema tõenäosusega viie aasta jooksul juurde vähemalt viis kilogrammi. Samuti oli nende seas 30 protsenti enam rasvunuid.

Uurijad välistasid teised tegurid, mis oleks võinud kaalutõusu mõjutada, nagu toitumine füüsiline aktiivsus või unekestvus. Uuringut juhtinud keskkonnatervise uurija Dale Sandler sõnas, et sarnased tulemused on tõenäoliselt näha ka meeste peal.

Loomkatsed ja väiksemad uuringud inimestega on seostanud pikkaegset valguse käes olemist kaalutõusuga. Pole täpselt kindel, kuidas need omavahel seotud on, kuid teadlased usuvad, et und ja isu kontrollivate hormoonide töö võib olla häiritud.