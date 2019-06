Kuidas motiveerida end suvel trenni tegema?

Kõik hakkab peale mõtlemisest. Meie esmareaktsioon on tavaliselt, et ma ei viitsi ju nii palava ilmaga ennast liigutama hakata. Proovi mõelda hoopis nii, et pärast treeningut on sul hea enesetunne, kalorid on vähenenud ja lisaks oled saanud viibida värske õhu käes.