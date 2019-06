Kõhule kogunev rasv paneb mehe viljakuse ohtu

Rasvkude ümbritseb siseorganeid, näiteks maksa. Kõhupiirkonna verevarustus on hea ja see soodustab mainitud bioaktiivsete ühendite kiire jõudmise maksa, millega mõjutatakse ainevahetust. Sama lugu on munanditega, nendib Kristel Ehala-Aleksejev: «Kui suureneb rasvkude kõhu ümber, suureneb see ka munandite ümber ja see tõstab munandite temperatuuri,» selgitas töö autor.