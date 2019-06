Teadlased leidsid inimese vastupidavuse piirid, uurides tippsportlasi ja rasedaid

Piirang vastupanuvõimes peitus teadlaste arvates seedesüsteemis ehk keha võimes toitu töödelda, imendada kilokaloreid ja toitaineid, et kehafunktsioone töös hoida. Vaadates pikaajalist ehk päevi, nädalaid või kuid kestvat füüsilist aktiivsust, leidsid teadlased, et inimesed suudavad põletada ainult 2,5 korda rohkem kaloreid kui on nende baasainevahetuse suurus. Baasainevahetus on kilokalorite hulk, mis on vajalik organismi töös hoidmiseks puhkeasendis. Seega on inimesel pikaajaliselt võimalik kuluta kõige rohkem 4000 kilokalorit päevas.