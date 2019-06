Üheksa igapäevast nippi, mis aitavad nautida võimalikult tervet ja pikka elu

Business Insider toob välja teadusuuringutel põhinevad arusaamad, mis võiks aidata hästi vaneneda ja ka kõrges eas selget mõistust ja head tervist nautida.

1. Liigu

Regulaarne treening hoiab südame tervena. Inimestel, kes jalutavad, jooksevad ja liiguvad pidevalt, on madalam vererõhk, isegi siis, kui nad teevad liigutamisega algust alles keskeas. 2018. aastal avaldatud uuring leidis, et kaks aastat regulaarseid treeninguid viis korda nädalas pani inimesed paremasse vormi, vähendas arterite jäikust ja pani keha verd efektiivsemalt ringi kandma, vähendades sellega südamehaiguste riski. Oluline on alustada liikumisega vähemalt keskeas, kui südamel on veel plastilisust, rääkis uuringus osalenud kardioloog Benjamine Levine.

2. Liigutamine hoiab ka aju tugevana

Lisaks südame vormis hoidmisele viitavad paljud uuringud sellele, et regulaarne liikumine on suurepärane viis kuidas hoida eemal kognitiivsete võimete langust ja hoida mõistust teravana. Teadlased usuvad, et treeninguga viiakse ajusse rohkem verd ning sealt pärineb ka liigutamise kasu mõistusele.

3. Tõsta raskusi

Lihastreening ei ole vaid kauni keha saavutamiseks. Uuringud on leidnud, et see võib sind ka kauem elus hoida. 23 teadusuuringut vaadelnud analüüs leidis, et tugevate lihastega inimesed surevad kõikidel põhjustel väiksema tõenäosusega. Leid pidas paika nii vähipatsientidel, südamehaigetel, kui teistel ning ei sõltunud inimese rasvaprotsendist, alkoholitarbimisest, suitsetamisest või vanusest.

4. Söö rohkem värskeid toite

Köögiviljad ja puuviljad annavad meile olulisi fütotoitaineid. Kaunites värvides toidud sisaldavadki just neid põletikku vähendavaid ja vähki eemal hoidvaid fütotoitaineid, Köögiviljad ja teised taimsed toitud, nagu täistera ja pähklid aitavad kõhtu kauem täis hoida ja sisaldavad vajalikke kiudaineid. Süües rohkem puu- ja köögivilju, väheneb tõenäoliselt ka rämpstoidu ning töödeldud liha tarbimine, mis omakorda toob kehale kasu.

5. Jälgi Vahemere dieeti

Uuring uuringu järel kinnitab, et Vahemere dieet, mis sisaldav palju kala, oliiviõli, puuvilju, pähkleid ja köögivilju, on üldisele tervisele ideaalne viis toitumiseks. Ajule on veelgi kasulikum Vahemere dieet kombineerituna vererõhku alandava DASH-dieediga. See võib olla üks parimaid viise, kuidas kognitiivse võimekuse vähenemist peatada. Selline toitumisplaan julgustab inimesi sööma rohelisi lehtsalateid, värskeid puuvilju ja marju, mune ja juustu. 2015. aastal avaldatud uuring leidis, et MIND dieet (lühend inglise keelest Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) võib alandada vaimse võimekuse alanemist 7,5 aasta võrra ehk muuta aju nii palju nooremaks.

6. Naudi keeruliste probleemidega tegelemist