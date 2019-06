Kirurgi pilt näitab, miks tuleks veenilaienditega kohe tegeleda

«Naha toitehäire on põhjus, miks kirurgid tegelevad veenilaiendite korrigeerimisega. Kuigi sellist muutust tekib harva, on ka need patsiendid aastaid vaadanud oma jalal kosmeetilist veenilaiendit. Selliseks muutuseks ei pea väga vana olema,» tõdes Palmiste.

Kuna selline armistumine ja naha pigmenteerumine on pöördumatu, on võimalik saada oluliselt parem tulemus, korrigeerides kosmeetilist veenilaiendit varases staadiumis. Trauma on väiksem ning ka visuaalne tulemus ilusam. «Kuigi kosmeetilise veenilaiendiga on kõige lihtsam alustada tegelemist läbi tasuliste konsultatsioonide, on nahamuutuse korral õigustatud perearstiga e-konsultatsiooni võimaluse kaalumine,» lisas Palmiste.