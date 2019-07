Levinud viga, mida vanemad teevad beebi toitmisel

«Kuigi lapsel võib esineda eakohasele arengule iseloomulik füsioloogiline gastroösofageaalne refluks, võib see lapsevanematele näida oksendamisena ja just lapse oksendamist võivad nad arstile kaevata. Aga olukord võib olla ka vastupidi: lapsevanemad võivad lapse oksendamist pidada toidu tagasiheiteks ja jätta õigel ajal arsti poole pöördumata,» vahendab doktor Uibo kauast kogemust Med24 .

Gastroösofageaalne refluks ehk toidu tagasiheide on maosisaldise tagasiheide söögitorru, suhu või ninaneelu. See on arsti sõnul sagedasim seedetrakti probleem esimesel kolmel elukuul, mis taandub ilma medikamentoosse ravita enamikul imikutel 6–12 kuu vanuses.