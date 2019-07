ÜRO raport: ülekaalulisus ja nälg jätkavad tõusu

2018. aastal mõjutas ülekaalulisus 40 miljonit alla 5-aastast last üle maailma. Koolilastest ja noorukitest on ülekaalulised 338 miljonit ning täiskasvanutest 672 miljonit. Ülekaalulisus tõuseb kõigis vanusegruppides ja piirkondades. Ülekaalulisuse tõttu sureb maailmas aastas neli miljonit inimest.

Toidunappuse all kannatab kaks miljardit inimest. Naistel on selleks meestest suurem tõenäosus. Lapse ja ema alatoitumus põhjustavad 45 protsenti kogu maailma alla 5-aastaste laste surmadest: iga seitsmes laps sünnib alakaalulisena. Protsentuaalselt suurim nälg on Ida-Aafrikas, kus kolmandik rahvastikust on alatoitumuses. Suurim arv alatoitumuses inimesi elab peamiselt Põhja-Aasia riikides. Aafrika ja Aasia õlul on suurim koorem: üheksa kümnest kängu jäänud lapsest ning üheksa kümnest alatoitumuses lapsest. Samas on Aasia ja Aafrika koduks kolmveerandile maailma ülekaalulistest lastest - põhjuseks tarbimisharjumused ja ebatervislik toitumine.