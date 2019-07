Roheluse nägemine on seotud isude vähenemisega

Plymouthi ülikoolis tehtud uuringus leiti, et loodusliku roheluse nägemine kodus on seotud vähenenud isuga alkoholi, sigarettide ja kahjulike toitude järele. EurekAlert vahendab, et tegu on esimese uuringuga, kus näidatakse, et läheduses asuv roheline ala on seotud madalama isude sageduse ja tugevusega.