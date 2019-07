Paleodieet võib südametervisele kahjulikult mõjuda

Paleodieedis võetakse väidetavalt arvesse esivanemate toitumist. Süüakse palju liha, puu- ja köögivilju ning seemneid, kuid mitte piimatooteid, kaunvilju või täisteratooteid. Selle toitumisviisiga on seotud palju vastuolulisust ning teadlased vaidlevad, kas see on tervislik ja turvaline.