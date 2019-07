Kaalunumber ja toitumine mõjutavad akne tekkimist

Mitmed uuringud viitavad sellele, et kaalutõus ja akne käivad käsikäes ning seda eriti noorte naiste seas. Selle põhjused pole üheselt selged, kuid teadlaste hinnangul on ülekaalulisusega tihti kaasnev hormonaaltasakaalu puudumine üheks oluliseks faktoriks.

Teadlased uurisid 3600 noore kaalu ning naha seisundit ning selgus, et ülekaalulistel ja rasvunud noortel on oluliselt suurema tõenäosusega ka akne. Selle põhjus võib peituda ülekaalulisega kaasneva kõrgema androgeenide ehk meessuguhormoonide tasemes. Uuringus võeti arvesse võimalikke mõjufaktoreid nagu vanus, puberteet ning toitumine ning teadlaste hinnangul tõstavad suhkrurohked ning töödeldud toidud lisaks kaalunumbrile ka akne esinemise tõenäosust.

Toitumine on naha tervise seisukohast sama tähtis kui igapäevane nahahooldus. Uuringud on näidanud, et kõrge glükeemilise indeksiga toidud, mis sisaldavad väheses koguses kiudaineid ning tõstavad järsult veresuhkru taset, süvendavad akne sümptomeid. Sinna alla kuuluvad töödeldud toidud, ennekõike töödeldud süsivesikud, limonaadid, valge riis, pasta ning saiatooted. Uuringud näitavad, et rasvhapped ning transrasvad suurendavad samuti akne esinemise tõenäosust.