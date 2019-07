Rasvumine põhjustab noortel eluohtlikke terviseprobleeme

Rasvumine on suitsetamise järel tähtsuselt teine ennetatav terviserisk ning on kujunenud tõsiseks probleemiks kogu maailmas. Eurostati andmetel on 18 protsenti eestlastest rasvunud ja 51 protsenti ülekaalulised. Iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline või rasvunud ning teadlaste hinnangul võib lapseeas kogetud ülekaal avaldada mõju tervisele kogu ülejäänud elu vältel.

Vähidiagnoos on raske hoop igas vanuses, kuid järjest enam haigestuvad vähki just nooremad inimesed vanuses 20–44. Mitmed vähitüübid, mis esinesid varem ennekõike 50-aastaste ja vanemate seas, kimbutavad nüüd ka nooremaid. Mitme väh itüübi (pärasoolevähi ja emakavähi) risk on võrreldes eelmiste põlvkondadega lausa kahekordistunud.

Liigne kehakaal võib vähiriski tõsta mitmel moel, kuid peamiseks põhjuseks peetakse rasvkoe – eriti vistseraalrasva ehk organeid ümbritseva rasvkoe – põhjustatud püsivat normist kõrgemat põletiku taset organismis. Adipotsüüdid ehk rasvarakud saadavad ülejäänud organismile signaale ning eritavad vabu rasvhappeid. Samuti mõjutavad rasvarakud hormoonide tootmist ja vabastamist, mis mõjutab omakorda rakuloomet ja võib põhjustada ka vähirakkude tekkimist ja levikut. Rasvumise mõju hormonaaltasakaalule võib põhjustada ka viljakusega seotud probleeme.

Üheks põhjuseks, miks vähk ja südamehaigused järjest varem välja löövad, on liigne nutitelefonide kasutamine ja sellega kaasnev vähene füüsiline aktiivsus. Nimelt leidsid teadlased, et noored, kes kasutavad päevas nutitelefoni rohkem kui viis tundi, on 43 protsenti suurema tõenäosusega rasvunud ning passiivse eluviisiga.