Eesti randades levib järjest enam koolerat ja nahapõletikke tekitavat vibriobakterit

Vibriobakterite perekonnas on palju liike, nende hulgas ka see bakter, mis tekitab koolerat. Kuigi Eesti aladel ei ole koolerat tekitav tüvi levinud, on märgatavalt suurenenud vibriobakterite levik siinsetes randades ning tasub olla ettevaatlik, et mitte saada näiteks nahapõletikku, vahendab ERR teadusportaal Novaator .

Euroopa haigusennetuse ja kontrolli keskuse andmetel on vibriobakterite hulk Eesti lääne- ja edelavetes kasvanud suuremaks kui mujal Euroopas. Vibriobakterite hulk Riia lahes, nii Eesti kui ka Läti vetes ulatub keskmisest kõrge tasemeni ning väga kõrget taset on seire näidanud Riia lahe põhjaosas ehk Saaremaa kaguosas, eriti Suures väinas Muhumaa ja mandri vahel.

«Soojade ilmadega on merevees palju erinevaid mikroobe, vibrioone ja vetikaid, baktereid. Vibrioonide mittetoksilised tüved võivad põhjustada leebema kuluga naha- ja kõrvapõletike,» sõnas ta. Need haigestumisjuhud esinevad aga väga harva.

Haigestumise risk on kõrgem allergikutel ja nõrgenenud immuunsusega inimestel. Riskifaktoriks on vigastatud naha kontakt mereveega.

Paanikaks põhjust ei ole

Postimehe artiklis rääkis Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobiologia dotsent Tõnis Kark, et vibriobakteri pärast ülearu muretseda ei tasu.

Teadlase sõnul on tõe kriteeriumiks praktika ja selle kohaselt ei saa rääkida massilisest inimeste haigestumisest Vibrio vulnificus bakter nakkusesse. «Olgem realistid – oht on väga väike, tegelikult olematu,» sõnas ta. Samas möönis Kark, kui toimub nakatumine, siis suremus on kõrge. «Sepsis on sepsis – igasuguse bakteri poolt põhjustatud sepsis on suure suremusega,» sõnas ta.

Vibrio vulnificus bakter on ravitav antibiootikumidega. Samas, kuna juhtumeid on maailmas olnud suhteliselt vähe, siis on ka ravimise kogemus väiksem kui paljude teiste bakterite puhul.