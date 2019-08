Millistele vaktsiinidele tasub mõelda enne reisi?

Igal reisija peaks teadma, kas teda on vaktsineeritud vastavalt tema sünniaasta järgsele riiklikule immuniseerimiskavale. Reisija peaks olema vaktsineeritud mumpsi-leetrite-punetiste vastu MMR-vaktsiini kahe doosiga, poliomüeliidi ehk lastehalvatuse ning viimase 10 aasta jooksul (re)vaktsineeritud ka difteeria ja teetanuse vastu.

Silmas tasub pidada, et mitmed vaktsiinid vajavad aega vajaliku mõju saavutamiseks. Näiteks kollapalaviku riskipiirkondade külastamisel Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas peavad reisijad olema vaktsineeritud kollapalaviku vastu vähemalt kümme päeva enne reisi alustamist, mille kohta vormistatakse «Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend» vastavalt IHR 2005 nõuetele.

Täiendavad ennetusmeetmed (sh vaktsineerimise ja profülaktika soovitused, putukate hammustuste vältimine) tulenevad epidemioloogilisest olukorrast sihtriigis. Riskipiirkonnas viibimisel on soovitatav tarvitada ainult ohutut joogivett ja toiduaineid ning järgida isikliku hügieeni nõudeid (sh pesta käsi).

Malaariat saad ennetada ravimitega

Confido erameditsiinikeskuse terviseõde ja reisimeditsiini nõustaja Betty-Maria Märk rääkis reisinõustamisest Postimehele eelmisel suvel.

«Kui konkreetses sihtkohas on sääskedega levivaid haigusi, nagu dengue viiruspalavik, zika viirusnakkus, malaaria viiruspalavik või kollapalavik, soovitatakse sääsetõrjevahendeid,» lausus ta. Malaaria vastu pole küll vaktsiini, kuid saab välja kirjutada ennetusravimi.

Üks soovitatuim vaktsiin reisi eel on A-hepatiidi vaktsiin. Haigus levib saastunud vee ja toiduga. Märgi sõnul on populaarne sihtkoht viimasel ajal olnud näiteks Kenya, kus on terves riigis A-hepatiidi ja malaaria oht, piirkonniti levib ka kollapalavik. «Kes läheb kollapalaviku leviku piirkonda, sellele väljastatakse ka rahvusvaheline immuniseerimispass, mida reisijalt riigipiiril nõutakse,» rääkis ta.

Neile, kes reisivad pikemalt, kavatsevad minna maale ja kohalikku toitu süüa, soovitab Märk kõhutüüfuse vaktsiini. Üle tasub kontrollida, kas teetanuse ja difteeria vastu on vaktsineeritud.