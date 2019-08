Aspiriin ei pruugi olla parim viis südamehaiguste ennetamiseks

USA terviseasutused (American Heart Association, American College of Cardiology) muutsid nendest uuringutest lähtuvalt ametlikke ravijuhendeid ning ei soovita enam tervetel inimestel südamehaiguste ennetamiseks aspiriini tarbida, sest selle pikaajaline tarbimine võib tekitada seedeelundkonnas verejooksu, gastriiti, maohaavandeid ja harva ka ajuverejooksu. 13 kliinilise uuringu tulemusel leiti, et aspiriini regulaarne tarbimine suurendab verejooksude riski 37 protsenti . Samuti suurendab pikaajaline aspiriini tarbimine neeru- ja maksapuudulikkuse riski.

Uuringud näitavad, et suur hulk inimesi võtab ilma arsti nõusoleku või teadmiseta regulaarselt aspiriini. USA teadlased leidsid, et lausa üks neljandik üle 40-aastastest terve südamega inimestest ning pooled üle 70-aastastest tarbivad iga päev ilma arsti soovituseta aspiriini.

Aspiriini soovitatakse võtta neil, kellel on kas tugev eelsoodumus südamehaiguste tekkeks või juba diagnoositud südameveresoonkonna probleem. Aspiriin aitab vältida trombide ehk vereklompide teket, vähendades seeläbi südameataki või insuldi riski. Trombide riski suurendab suitsetamine, ülekaal, ebatervislik toitumine, pidev stress ja liigne alkoholi tarbimine. Kui veresooned on kehvas seisus ehk ummistuste tõttu ahenenud, võib tromb vereringet pärssida nii, et tekib südameatakk. Kui tromb on liikunud aju veresoonkonda, tekib insult.